Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина отреагировал на обвинение

Белорус, бросивший двухлетнего ребенка об пол в Шереметьево, признал свою вину

Уроженец Белоруссии, бросивший об пол в аэропорту Шереметьево двухлетнего ребенка, отреагировал на предъявленное ему обвинение. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, обвиняемый признал свою вину. В момент совершения преступления он был под алкоголем и наркотиками. 31-летний гражданин Белоруссии месяц работал в Каире, где занимался монтажом металлоконструкций. Зачем он напал на ребенка, объяснить так и не сумел.

О нападении неадекватного гражданина Белоруссии на чужого ребенка в Шереметьево стало известно 24 июня. Мужчина схватил мальчика на руки и с силой кинул его на пол.

В настоящее время ребенок находится в реанимации на ИВЛ в медикаментозном сне.