Дайвер нашел в озере потерянное кольцо с бриллиантом

В США дайвер нашел на дне озера обручальное кольцо, изготовленное 114 лет назад

В США профессиональный дайвер сделал невероятную находку на дне озера. Об этом сообщает UPI.

Райан Пригмор из Blue Diver Search and Recovery нашел обручальное кольцо с бриллиантом 1910 года, которое потеряла Джеколин Пейдж во время прогулки с бейсбольной командой сына на озере Поссум-Кингдом в штате Техас.

«Я уже смирилась с потерей, но невероятно счастлива, что кольцо возвращается ко мне», — написала Пейдж в своем аккаунте в соцсетях. В первый день поисков мешали сильные волны, но на следующий день дайвер смог разглядеть драгоценность на дне.

Антикварное кольцо, стоимость которого не уточняется, имеет огромную сентиментальную ценность для владелицы. Поисковик сделал свою работу бесплатно, отметив, что «рад помочь вернуть семейную реликвию».

Это уже не первая подобная находка Пригмора — ранее он помогал находить утерянные украшения и даже смартфоны на дне водоемов.

Ранее сообщалось, что в Израиле 13-летний подросток нашел редкое древнеримское кольцо с богиней Минервой. Ученые предполагают, что владельцем украшения мог быть хозяин или гость римской виллы рядом с древней каменоломней на горе Кармель.