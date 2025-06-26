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19:34, 26 июня 2025Путешествия

Двое мужчин показали друг другу гениталии на глазах у отдыхающих в Европе

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

На озере в Европе двое мужчин обнажились и показали друг другу гениталии. Об этом сообщает издание Bild.

По данным источника, 25 июня на берегу озера в Хоррхайме, Германия, 26 летний мужчина обнажил половой орган и размахивал им в сторону противоположного берега, где стоял 17-летний подросток. Парень также манипулировал со своими гениталиями, засунув руку в штаны, — все это происходило на глазах у отдыхающих, которые вызвали полицию.

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Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов побеседовали с подозреваемыми мужчинами, но те отрицали свою вину, и в итоге их отпустили. На данный момент полицейские ищут свидетелей событий, чтобы продолжить расследование.

Ранее две голые немки, отдыхавшие в Испании, устроили сеанс мастурбации с секс-игрушками на дороге 9 мая. Очевидцы сообщили о действиях туристок полицейским, которым пришлось преследовать их на патрульных машинах.

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