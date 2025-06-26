ЕС начнет переговоры о вступлении с одной из постсоветских республик

Президент Румынии Дан: ЕС начнет переговоры о вступлении с Молдавией 4 июля

Европейский Союз 4 июля начнет переговоры с Молдавией о вступлении в объединение. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан, его слова опубликовала Европейская комиссия.

Он отметил, что всего стороны обсудят 33 раздела о присоединении республики. При этом обсуждение первого из них начнется на саммите «ЕС — Молдавия», который пройдет в Кишиневе.

«Как вы знаете, в процессе присоединения есть переговоры по 33 разделам, и на саммите, который состоится в Кишиневе 4 июля с участием представителей Европейской комиссии, будет открыт первый раздел», — сказал он.

Ранее депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила, что евроинтеграция Молдавии превратит страну в колонию. По ее мнению, республика нужна Европе лишь как сырьевой придаток или дешевая рабочая сила.