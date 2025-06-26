Китай урезал закупки одного вида топлива

Kpler: Китай сократил импорт сжиженного природного газа в восьмой раз подряд

Китай сократил импорт сжиженного природного газа (СПГ) в восьмой раз подряд. Об этом со ссылкой на данные Kpler сообщает Bloomberg.

Согласно данным судоходных компаний, импорт СПГ в июне составит около пяти миллионов тонн — примерно на 12 процентов меньше, чем годом ранее. Причиной, по которым КНР урезает закупки одного вида топлива, стали стабильные поставки газа по трубопроводам из России и Центральной Азии, а также рост местной добычи.

В 2024 году Китай был крупнейшим импортером СПГ, а теперь страна сократила закупки из-за высоких спотовых цен и даже начала перепродавать поставки за рубеж, чтобы получить более высокую прибыль. В то же время, допускают аналитики, из-за летней жары может вырасти потребление электроэнергии и, как следствие, спрос на топливо — люди будут больше пользоваться кондиционерами, что приведет к увеличению энергопотребления.

Ранее Kpler отметили, что по итогам мая 2025 года суммарные объемы поставок российского энергетического угля в Китай выросли примерно в 1,8 раза в сравнении с апрельским показателем и достигли максимального месячного уровня с начала 2024-го. За последний месяц весны Китай, являющийся крупнейшим импортером этого вида топлива из РФ, нарастил его закупки на 7,2 процента в годовом выражении, до 4,58 миллиона тонн.