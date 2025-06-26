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16:11, 26 июня 2025Культура

Лолита ответила на слова рэпера Vacio о «голой вечеринке»

Лолита опровергла слова Vacio, что участники «голой вечеринки» осуждали его
Андрей Шеньшаков

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская ответила на слова рэпера Николая Васильева, известного под псевдонимом Vacio, о скандальной «голой вечеринке». Ее слова передает Telegram-канал Daily Storm.

Артистка прокомментировала слова уехавшего из России из-за призыва на службу в армию Vacio о том, что гости вечеринки осуждали его за носок, которым он прикрывал свою наготу. По его словам, кто-то даже пытался сорвать его «костюм».

«Скромно стоял в уголке спиной ко всем. Мы с ним не были знакомы. Чтобы кто-то снимал с него носок, не видела. У меня его вид ничего не вызвал, честно скажу, вел себя крайне скромно. Я вообще не увидела, чтобы кто-то к нему как-то относился», — сообщила Лолита журналистам.

По словам артистки, она узнала о том, кто такой Васильев, уже после того, как участников встречи «начали громить» за их откровенные образы на фоне специальной военной операции (СВО).

Ранее стало известно, что уехавший после «голой вечеринки» рэпер Vacio объяснил свой побег из страны тем, что не хотел служить в Вооруженных силах Российской Федерации.

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