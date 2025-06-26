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13:07, 26 июня 2025Культура

Уехавший из России после «голой вечеринки» рэпер объяснил свой побег из страны

Рэпер Vacio заявил, что покинул Россию после потери документов в военкомате
Ольга Коровина

Кадр: «вДудь» / YouTube

Рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом Vacio, объяснил свой отъезд из России. Об этом он рассказал в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов).

По словам участника скандальной «голой вечеринки», который покинул страну после вызова в военкомат, Бог помог ему избежать армии. «Мне сказали, что потеряли все мои документы. Если это не Господь, то что это?» — заявил артист.

Васильев сообщил, что выбрал время для отъезда, поняв, что правоохранители поверили в его намерение идти на службу. «Агенты, которые везде со мной ходили, думали, что я иду в спецназ. Все мне поверили, расслабились», — пояснил он.

В январе 2024 года стало известно, что Vacio могут отправить служить в оркестровые войска. Рэпер встал на воинский учет после того, как его освободили из-под второго ареста.

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