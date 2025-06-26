Массовая авария произошла у Белорусского вокзала в Москве

Четыре машины столкнулись на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве

Четыре машины столкнулись на 1-й Тверской-Ямской улице в районе Белорусского вокзала в Москве. О массовой аварии сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса.

В ведомстве пояснили, что на месте начали работу оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, отметили в Дептрансе.

Движение в районе ДТП затруднено в сторону центра на 1,3 километра и в сторону области на 1,1 километра, указали в посте. Московским автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.

До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону четыре человека пострадали в массовой аварии.

16 июня еще одно крупное ДТП произошло во Владимирской области. Тогда пострадали девять человек, еще троих спасти не удалось.

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