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12:17, 26 июня 2025Силовые структуры

МВД прокомментировало взрыв в российском образовательном учреждении

МВД: Решается вопрос о возбуждении дела из-за взрыва у колледжа в Назрани
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Место происшествия

Место происшествия. Фото: Telegram-канал 06.mvd

В Ингушетии полицейские устанавливают личности, которые причастны к взрыву у одного из образовательных учреждений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, сотрудники следственно-оперативной группы уже изъяли с места происшествия материалы и предметы, имеющие оперативный и следственный интерес. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе добавили, что информация о том, что данное учреждение имеет отношение к образовательной системе МВД России, не соответствует действительности.

Ранее стало известно, что сегодня около трех часов ночи на территории колледжа сдетонировало самодельное взрывное устройство (СВУ). Отмечается, что мощность оказалась небольшой. В результате бомбы повреждения получили тротуар и рекламный щит.

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