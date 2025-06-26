WP: Экономика Украины балансирует на грани из-за конфликта с Россией

Экономика Украины балансирует на грани из-за продолжения конфликта с Россией, а западные союзники не покроют все расходы Киева. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

При этом в статье утверждается, что украинская экономика держится благодаря помощи Запада. Однако, по словам чиновников и аналитиков, существует риск, что финансовой поддержки не хватит для ее дальнейшего развития, так как единственным крупным инвестиционным проектом на горизонте является соглашение о разработке недр, подписанное с США.

Как подчеркнули журналисты, в настоящий момент партнеры Киева покрывают невоенные расходы Украины, включая пенсии, здравоохранение, образование, за счет процентных платежей по замороженным российским активам за рубежом. Отмечается, что в следующем году такая поддержка покроет лишь половину из 40 миллиардов долларов, которые необходимы республике, по мнению ее президента Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что в центр всех экономических прогнозов в отношении Украины было заложено прекращение огня в 2025 году. Как сообщали источники WP, оно помогло бы стране восстановить экономику, но теперь Киев вынужден уделять внимание тому, что нужно сделать, чтобы «остаться на плаву».