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14:38, 26 июня 2025Силовые структуры

Обвиняемый в нападении на подругу бывший российский министр раскрыл правду о себе

Хубутия: Каждое утро начинаю с молитвы, по воскресеньям помогаю нищим в храмах
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Михаил Хубутия

Михаил Хубутия. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Обвиняемый в нападении с топором на бывшую подругу бывший министр Подмосковья Михаил Хубутия выступил с речью во время заседания суда, где рассматривался вопрос о продлении ему меры пресечения. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Он заявил, что честнее и порядочнее человека, чем он сам, он встречал редко. Фигурант отметил, что это знает все его окружение. По его словам, не проходит дня, чтобы он не сделал доброго дела. Хубутия рассказал, что каждое утро он начинает с молитвы, а по воскресеньям помогает нищим и бедным в храмах. Он подчеркнул, что нет ни одного человека на свете, кто не подтвердил бы его честность. «Начиная с президента РФ, заканчивая теми, с кем я работал. Я приношу пользу обществу каждый божий день». — Заявил он.

По данным канала, защита бывшего чиновника настаивала на том, чтобы суд избрал другую меру пресечения фигуранту — запрет определенных действий. По словам адвоката, Хубутия добровольно дал показания и возместил пострадавшей материальный ущерб в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, в 2023 году он отдал крупную сумму в качестве поддержки бойцов специальной военной операции (СВО).

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