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11:10, 26 июня 2025Россия

Под Москвой девушке с вылетевшей челюстью отказали в помощи в травмпункте

В Долгопрудном девушке с вылетевшей челюстью отказали в помощи в травмпункте
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Замкадье | Подмосковье | Мытищи»

В городе Долгопрудный Московской области девушке с вылетевшей челюстью отказали в помощи в травмпункте. Своей историей сама пострадавшая поделилась с Telegram-каналом «Замкадье / Подмосковье / Мытищи».

Девушка пояснила, что накануне во время зевка у нее вылетела челюсть. Она вызвала такси и отправилась в травмпункт. Однако местные специалисты объявили, что помочь ничем не могут, предложили ехать в Москву.

Как утверждает пострадавшая, на протяжении двух часов она сидела с открытым ртом на пороге медучреждения. Также ей пришлось самой вызывать скорую помощь. Прибывшие медики были удивлены, что никто из коллег не позвонил в экстренную службу, добавила жительница Подмосковья.

В результате девушку согласились принять в Мытищах. В подмосковном Минздраве пока ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Волгограде женщине с опухолью в груди отказали в приеме в больнице.

ЖЗЛ
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