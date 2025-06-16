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10:04, 16 июня 2025Россия

Россиянке с опухолью в груди заявили о климаксе и отказали в приеме в больнице

V1.ru: В Волгограде женщине с опухолью в груди отказали в приеме в больнице
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Волгограде женщине с опухолью в груди заявили о проявлении климакса и отказали в приеме в больнице. Об этом сама россиянка рассказала порталу V1.ru.

Горожанка отметила, что, почувствовав ухудшение самочувствия, обратилась за помощью в поликлинику № 2. Как утверждает женщина, там врач сказал, что ничего страшного не произошло, списав все на проявление климакса. Спустя несколько недель медики из онкоцентра обнаружили у жительницы Волгограда гнойное образование.

Она написала жалобу в комитет здравоохранения Волгоградской области с просьбой провести проверку в отношении врача, который отпустил ее домой. Реакция ведомства ее не устроила. Женщина намерена обращаться к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге раненного в голову военного выгнали из больницы на улицу.

ЖЗЛ
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