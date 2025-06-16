Россиянке с опухолью в груди заявили о климаксе и отказали в приеме в больнице

V1.ru: В Волгограде женщине с опухолью в груди отказали в приеме в больнице

В Волгограде женщине с опухолью в груди заявили о проявлении климакса и отказали в приеме в больнице. Об этом сама россиянка рассказала порталу V1.ru.

Горожанка отметила, что, почувствовав ухудшение самочувствия, обратилась за помощью в поликлинику № 2. Как утверждает женщина, там врач сказал, что ничего страшного не произошло, списав все на проявление климакса. Спустя несколько недель медики из онкоцентра обнаружили у жительницы Волгограда гнойное образование.

Она написала жалобу в комитет здравоохранения Волгоградской области с просьбой провести проверку в отношении врача, который отпустил ее домой. Реакция ведомства ее не устроила. Женщина намерена обращаться к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге раненного в голову военного выгнали из больницы на улицу.