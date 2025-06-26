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09:23, 26 июня 2025Россия

Появились данные о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме в Свердловской области

Прокуратура: Пострадавшие при взрыве в Ивделе отравились угарным газом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал МЧС Свердловской области

Пострадавшие при взрыве в жилом доме в Ивделе Свердловской области отравились угарным газом. Эти данные о состоянии россиян появились в Telegram-канале прокуратуры региона.

По информации надзорного органа, у некоторых пострадавших также был выявлен гипертонический криз как реакция на вызванный взрывом стресс.

«Прокуратура проверит соблюдение жилищных прав жителей дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подытожили в прокуратуре.

О взрыве в Ивделе стало известно ранее сегодня, 26 июня. Пострадали шесть человек, еще двух врачи спасти не смогли.

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