Прокуратура нашла в трех треках уехавшего из России рэпера пропаганду наркотиков

В трех треках российского рэпера Kizaru нашли пропаганду наркотиков

Прокуратура нашла пропаганду наркотиков в трех треках российского рэпера Олега Нечипоренко, известного под псевдонимом Kizaru. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, композиции «Пакуем», «Что за бизнес» и «Наркос» могут полностью удалить со всех площадок и стриминг-сервисов. В них нашли призывы к употреблению запрещенных веществ.

Сообщается, что прокуратура Санкт-Петербурга уже направила соответствующий иск в суд. Сам Нечипоренко много лет не живет в России: в 2014 году он был арестован по обвинению в торговле наркотиками, после чего покинул страну. Сейчас Kizaru проживает в Испании.

В 2023 году сообщалось, что в отношении Kizaru завели административное дело о пропаганде наркотиков в интернете. Артист был обвинен в незаконной рекламе запрещенных веществ в своих треках и интервью.