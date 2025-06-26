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20:44, 26 июня 2025Экономика

Пятикратный обладатель «Грэмми» решил продать свой мегаособняк с многомиллионной скидкой

Рэпер Дрейк решил продать свой мегаособняк в Лос-Анджелесе со скидкой $9 млн
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Juliano / X17online.com / Legion-media.com

Канадский рэпер Дрейк решил избавиться от своего мегаособняка в Лос-Анджелесе с многомиллионной скидкой. Пятикратный обладатель премии «Грэмми» выставил жилье на продажу на 9 миллионов долларов дешевле изначальной цены, пишет Mansion Global.

Сейчас недвижимость предлагают купить за 79 миллионов долларов. Общая площадь особняка знаменитости — 2300 квадратных метров. Внутри есть десять спален, девять каминов, а также большой холл с лестницей на балкон второго этажа.

В комнатах можно увидеть арочные дверные проемы в средиземноморском стиле, а в санузлах — мраморные ванны. Помимо этого, в доме свой тренажерный зал, игровая комната, две комнаты для отдыха всей семьей — в том числе с кинозалом.

На прилегающей к основному дому территории есть еще несколько построек — гараж на 15 автомобилей, теннисные корты, бассейн и домик с кухней.

Ранее на продажу выставили бывший дом музыканта и экс-фронтмена группы Police Стинга. Стоимость недвижимости достигает 16 миллионов долларов.

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