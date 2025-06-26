Рогов заявил о взятии ВС России центра населенного пункта в Запорожской области

Рогов: ВС России заняли центр села Малиновка в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России заняли в Запорожской области центр одного из населенных пунктов. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет о селе Малиновка. В настоящее время российские подразделения продолжают бои за данный населенный пункт.

«Наши войска продвинулись вперед и заняли центр села Малиновка. Противник отступил на северные окраины», — рассказал Рогов.

Ранее стало известно о массированном ударе по объектам ВСУ в Запорожской области. Для атаки ВС России применили авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500.