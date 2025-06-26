ВС России нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВС России нанесли удар по позициями и объектам ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по позициям и объектам украинской армии в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что при атаке использовались авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500. Под ударом оказались пункты временной дислокации украинских войск и военные объекты в восточном и юго-восточном пригороде города Запорожье.

Помимо этого, по словам Рогова, российские военные атаковали скопление бронетехники и живой силы противника.

Ранее стало известно, что российские военные отразили попытки ВСУ контратаковать в Сумской области. Украинские военные были вовремя обнаружены и поражены при помощи FPV-дронов и артиллерии.