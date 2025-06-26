Россиян предупредили о нашествии комаров

Биолог Воробьев: Этим летом комаров станет гораздо больше из-за влажности

Летом 2025 года комаров станет гораздо больше, чем обычно, из-за влажности. О нашествии насекомых предупредил россиян биолог Михаил Воробьев, пишет Life.ru.

«Если стоит влажная погода, дожди, соответственно, лужицы и водоемы остаются на своем месте, и комары вылупляются в полном объеме. Поэтому насекомых будет больше, чем в среднем», — пояснил специалист.

Однако нашествие не станет катастрофическим, убежден Воробьев, так как дождливые дни чередуются с достаточно теплыми и сухими. К тому же из-за ветреной погоды влага испаряется быстрее. Люди почти не ощутят увеличения числа комаров — по словам биолога, современные россияне проводят не так много времени на улице, а их жилье защищено москитными сетками.

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