Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:20, 26 июня 2025Экономика

Россиян предупредили о нашествии комаров

Биолог Воробьев: Этим летом комаров станет гораздо больше из-за влажности
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Olya Humeniuk / Shutterstock / Fotodom  

Летом 2025 года комаров станет гораздо больше, чем обычно, из-за влажности. О нашествии насекомых предупредил россиян биолог Михаил Воробьев, пишет Life.ru.

«Если стоит влажная погода, дожди, соответственно, лужицы и водоемы остаются на своем месте, и комары вылупляются в полном объеме. Поэтому насекомых будет больше, чем в среднем», — пояснил специалист.

Однако нашествие не станет катастрофическим, убежден Воробьев, так как дождливые дни чередуются с достаточно теплыми и сухими. К тому же из-за ветреной погоды влага испаряется быстрее. Люди почти не ощутят увеличения числа комаров — по словам биолога, современные россияне проводят не так много времени на улице, а их жилье защищено москитными сетками.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что в на Русской равнине установился сезон дождей. Дожди и грозы ожидаются в Центральном федеральном округе, Черноземье накроют обильные осадки с порывистым ветром.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поставил точку в конфликте Израиля и Ирана

    Женщина поймала рыбу размером больше себя и осталась без денег по нелепой причине

    Басков высказался о скандальном видео Бузовой с Киркоровым

    В российском регионе решили выдавать «гробовые» выплаты не только членам семьи бойцов СВО

    Склепы с сокровищами нашли в российском регионе

    Появились новые подробности роскошной свадьбы одного из богатейших людей мира

    Пес прогрыз клетку в российском самолете и напугал сотрудников аэропорта после посадки

    В России к большому сроку приговорили участника террористического сообщества

    Акулу в высоком прыжке над морем засняли в России

    Губерниев высказался о скандале между Volvo и Вяльбе из-за фото с грузовиком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости