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11:53, 26 июня 2025Силовые структуры

Россиянка собирала данные о Черноморском флоте и передавала их иностранной разведке

ФСБ задержала женщину за передачу Киеву данных о Черноморском флоте
Варвара Митина (редактор)

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Новороссийска за передачу Киеву данных о Черноморском флоте. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи. Она собирала информацию о кораблях Черноморского флота и объектах противовоздушной обороны, а потом передавала иностранной разведке.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело о госизмене.

Ранее Балтийский флотский военный суд Калининграда заочно приговорил к пожизненному лишению свободы 32-летнего Александра Терехова, который устроил поджог на ракетном корабле «Серпухов».

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