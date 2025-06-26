Россиянка собирала данные о Черноморском флоте и передавала их иностранной разведке

ФСБ задержала женщину за передачу Киеву данных о Черноморском флоте

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Новороссийска за передачу Киеву данных о Черноморском флоте. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи. Она собирала информацию о кораблях Черноморского флота и объектах противовоздушной обороны, а потом передавала иностранной разведке.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело о госизмене.

Ранее Балтийский флотский военный суд Калининграда заочно приговорил к пожизненному лишению свободы 32-летнего Александра Терехова, который устроил поджог на ракетном корабле «Серпухов».