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20:45, 26 июня 2025Бывший СССР

Российские войска ударили по полигону ВСУ с иностранными инструкторами

ВС России ударили по полигону с иностранными инструкторами ВСУ в Сумской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщает координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Прилет по Стецковскому полигону. (...) С началом СВО опять тренировали артиллеристов. В общем, по ним прилетело. А сейчас их тренируют иностранные кадровые военные», — рассказал он.

По словам Лебедева, на месте бывшего учебного центра Сумского высшего артиллерийского училища позже был создан полигон для ракетной части. Отмечается, что ударом российских войск было ликвидировано более ста человек, в том числе и иностранные инструкторы.

Ранее ВС России уничтожили вышки связи и наблюдения рядом с линией фронта. Это произошло в результате удара российских военных по Сумской области.

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