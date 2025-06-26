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11:16, 26 июня 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили вышки связи ВСУ

Лебедев: Российские войска уничтожили вышки связи и полевые склады ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полевые склады Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также вышки связи и наблюдения рядом с линией фронта уничтожены в результате ударов российских войск по Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, были уничтожены полевые склады и горюче-смазочные материалы: приграничные запасы топлива и боеприпасов в муниципальных хранилищах. Также российские войска поразили вышки связи и наблюдения рядом с линией боевого соприкосновения.

Помимо этого, удары были нанесены по пунктам дислокации территориальной обороны ВСУ, ее прифронтовым базам и штабам, а также по группе операторов беспилотников.

Ранее российские войска сбросили полуторатонную бомбу на базу ВСУ. Кроме того, пилоты сбросили три бомбы ФАБ-500 на временную базу украинских войск в районе населенного пункта Новоэкономическое Донецкой народной республики (ДНР).

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