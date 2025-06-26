Российские войска сбросили полуторатонную бомбу на базу ВСУ

Минобороны РФ заявило об ударе бомбой ФАБ-1500 по ВСУ в Днепропетровской области

Российские войска сбросили полуторатонную авиабомбу ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции на временную базу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны Российской Федерации (РФ).

Как уточнили в ведомстве, авиаудар по укрепленному пункту дислокации противника осуществлен Воздушно-космическими силами России. Кроме того, пилоты сбросили три бомбы ФАБ-500 на временную базу украинских войск в районе населенного пункта Новоэкономическое Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил о применении авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1500 по позициям и объектам украинской армии в подконтрольной Киеву части Запорожской области. По его словам, удары нанесены по временным базам и военным объектам в восточном и юго-восточном пригороде Запорожья.

До этого Вооруженные силы России сбросили ФАБ-1500 на украинские формирования в городе Херсон. Также были атакованы позиции ВСУ в районе населенных пунктов Антоновка, Кизомыс и Днепровское.