Сальдо: Новый строящийся город в Херсонской области станет красивым курортом

Новый строящийся город на Арабатской стрелке на юге Херсонской области станет красивым курортом. Об этом РИА Новости рассказал глава региона Владимир Сальдо.

«Мастер-план уже начал реализовываться. Это выглядеть будет очень красиво, привлекательно и удобно», — отметил он, указав, что область обладает большими потенциальными возможностями для строительства жилья и объектов отдыха санаторно-курортного назначения.

Кроме того, на Арабатской стрелке проложена необходимая инженерная инфраструктура, добавил Сальдо. «Сейчас уже разворачивается строительство. Это будет как многоэтажная застройка не более 9 этажей, большие территории предусматриваются для индивидуального жилищного строительства, но оно будет не хаотичное, а спланированное», — рассказал он.

Ранее глава региона раскрыл значение провокаций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Херсона. По его мнению, украинские войска делают для дестабилизации обстановки в регионе перед наступлением Вооруженных сил (ВС) России.