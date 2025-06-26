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08:41, 26 июня 2025Россия

Сальдо рассказал о новом городе на юге Херсонской области

Сальдо: Новый строящийся город в Херсонской области станет красивым курортом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Новый строящийся город на Арабатской стрелке на юге Херсонской области станет красивым курортом. Об этом РИА Новости рассказал глава региона Владимир Сальдо.

«Мастер-план уже начал реализовываться. Это выглядеть будет очень красиво, привлекательно и удобно», — отметил он, указав, что область обладает большими потенциальными возможностями для строительства жилья и объектов отдыха санаторно-курортного назначения.

Кроме того, на Арабатской стрелке проложена необходимая инженерная инфраструктура, добавил Сальдо. «Сейчас уже разворачивается строительство. Это будет как многоэтажная застройка не более 9 этажей, большие территории предусматриваются для индивидуального жилищного строительства, но оно будет не хаотичное, а спланированное», — рассказал он.

Ранее глава региона раскрыл значение провокаций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Херсона. По его мнению, украинские войска делают для дестабилизации обстановки в регионе перед наступлением Вооруженных сил (ВС) России.

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