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10:39, 26 июня 2025Силовые структурыЭксклюзив

Стали известны подробности о насиловавшем несколько дней пленниц-подростков россиянине

«Лента.ру»: Житель Ростовской области, насиловавший пленниц, ходил в церковь
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ростовской области 46-летний мужчина, обвиненный в изнасилованиях несовершеннолетних пленниц, часто ходил в церковь. Подробности рассказывает «Ленте.ру» источник.

По его данным, у мужчины было много денег. Он сдавал в аренду недвижимость, торговал безакцизными сигаретами и наркотиками. Летом обвиняемый ездил в шубе на Bentley, демонстрируя роскошную жизнь. У него есть две дочери, одна из них ездит на BMW. Кроме того, россиянин часто ходил на службу и даже построил в родном городе церковь.

Источник отмечает, что у мужчины было прозвище «пельмень».

В 2023 году в городе Каменск-Шахтинском мужчина пригласил в гости трех девушек, двум из которых не было 18 лет, и запер их на несколько дней. Все это время он заставлял их употреблять наркотики и насиловал, после чего отпустил, но пригрозил расправой в случае, если они расскажут кому-либо о произошедшем.

Во время обысков у мужчины нашли наркотики в крупном размере, а в его телефоне обнаружили видео с изнасилованием одной из потерпевших. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по ряду статьей, среди них незаконное лишение свободы, изнасилование, незаконный оборот наркотиков, изготовление порнографии.

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