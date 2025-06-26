Студент решил обмануть страховую компанию и потерял ноги

Житель Тайваня лишился ног, погрузив их в сухой лед ради страховки

Житель Тайваня намеренно заморозил ноги в сухом льде, чтобы получить страховку. Об этом сообщает South China Morning Post.

В январе 2023 года 24-летний студент Чжан и его приятель Ляо задумали обмануть страховые компании. Они купили сухой лед и положили его в ведро, после чего Чжан погрузил в него ноги и держал их там в течение 10 часов. Обморожение было таким серьезным, что привело к ампутации. Потеряв ноги, тайванец стал утверждать, что обморожение произошло во время ночной поездки на мотоцикле.

Вместе Чжан и Ляо попытались получить выплаты по восьми страховым полисам на сумму 1,4 миллиона тайваньских долларов (примерно 3,7 миллиона рублей). Лишь одна из пяти страховых компаний выплатила 236 тысяч тайваньских долларов (около 700 тысяч рублей), остальные заподозрили обман. Медики подтвердили, что такие повреждения могли возникнуть только при длительном контакте с сухим льдом.

«Это беспрецедентный случай мошенничества с самоповреждающим поведением», — заявила сторона обвинения в суде. Чжана приговорили к двум годам заключения условно, а его сообщнику Ляо дали шесть лет тюрьмы, так как он был признан организатором мошеннической схемы.

Случай вызвал шок в тайваньском обществе. Пользователи соцсетей навали его «самым глупым способом лишиться ног».

Ранее сообщалось, что в Японии пенсионерка прониклась любовью к обманувшим ее мошенникам. «Я понимала, что это мошенники, но они общались со мной так тепло, что я начала им симпатизировать», — призналась женщина на допросе.