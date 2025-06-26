Телеканал CNN защитил журналистку после призывов Трампа «вышвырнуть ее как собаку»

CNN выступил в поддержку журналистки Бертран после призывов Трампа уволить ее

Американский телеканал CNN вступился за свою сотрудницу Наташу Бертран, которая подверглась критике президента США Дональда Трампа за оценку ударов Военно-воздушных сил (ВВС) по Ирану в своем репортаже. Официальное заявление телекомпании опубликовано в интервью для издательства The Hill.

Представитель CNN отмечает, что они на 100 процентов поддерживают журналистскую деятельность Бертран, в том числе и ее репортаж о ранней разведывательной оценке атаки США на ядерные объекты Ирана. Как заявил коллега журналистки, материалы телеканала четко указывали на предварительный характер выводов разведки, и они могут измениться по мере поступления новой информации. В телеканале напомнили о широком освещении скептического отношения президента Трампа к этой оценке.

Ранее Трамп призвал «вышвырнуть как собаку» раскритиковавшую удары по Ирану журналистку Бертран. По мнению американского лидера, сотруднице телеканала необходимо срочно объявить выговор, а после уволить. Он также добавил, что такие люди как она уничтожили репутацию «некогда великого телеканала». Как уверяет президент, корреспондент соврала, говоря о том, что удары по иранским ядерным объектам не принесли результата.