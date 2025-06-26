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17:03, 26 июня 2025Мир

Трамп впечатлился саммитом НАТО

Трамп назвал саммит НАТО одним из самых сплоченных и результативных в истории
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Саммит Североатлантического альянса 2025 года прошел отлично, он стал одним из самых результативных в истории. Своими впечатлениями о мероприятии поделился президент США Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Вчерашний саммит НАТО прошел ОТЛИЧНО — он был одним из самых сплоченных и результативных в истории. Прекрасный день с невероятными и ответственными лидерами. Согласованное обязательство по 5 процентам от ВВП дает альянсу реальную силу!» — подчеркнул глава государства.

Ранее Трамп в ходе пресс-конференции рассказал, что атмосфера на саммите НАТО невероятная, это было действительно очень трогательно. По его словам, он покидает саммит «другим человеком и с совершенно иными мыслями». Глава государства пояснил, что увидел, как лидеры альянса «действительно преданы своим странам и что это не афера».

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