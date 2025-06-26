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15:11, 26 июня 2025Путешествия

Турист решил сделать уборку в арендованном доме во время отпуска и не выжил

Daily Mail: Турист получил удар током во время уборки и не выжил
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Luis Cortes / Reuters

Британский турист получил удар током во время уборки в арендованном доме в Мексике и не выжил. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, несчастный случай произошел 2 июня за пару часов до того, как 50-летний Эл Браун должен был улететь в Великобританию. Мужчина стремился скорее вернуться домой, чтобы увидеть своего пятого внука, который родился во время его отпуска.

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Перед отъездом Браун решил убраться в арендованном доме в городке Тепостлан недалеко от Мехико. Он забрался на крышу, чтобы смести листву, и случайно дотронулся до кабеля под напряжением. В результате британца ударило током.

Мужчину пытались реанимировать, но спасти его не удалось. Теперь семья Брауна собирает деньги на транспортировку его тела в Великобританию.

Ранее в США другой турист пошел купаться на пляж в ясный день и получил удар молнии. Мужчина не выжил во время своего медового месяца.

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