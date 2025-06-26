У брошенного об пол в московском аэропорту ребенка улучшилось состояние

Мишонова: У брошенного об пол в Шереметьево мальчика все рефлексы в норме

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что у двухлетнего мальчика, которого гражданин Белоруссии в состоянии наркотического опьянения бросил об пол в московском аэропорту Шереметьево, улучшилось состояние. В Telegram-канале она отметила, что у ребенка пришли в норму все рефлексы.

Омбудсмен пояснила, что пострадавшего осмотрела врач-невролог в центре имени Рошаля. Доктор признала, что его состояние удалось стабилизировать.

Мальчика постепенно будут выводить из медикаментозного сна — ему снижают седативную поддержку, поделилась Мишонова.

До этого сообщалось, что белорус, швырнувший ребенка об пол в Шереметьево, признал свою вину.

В момент совершения преступления прилетевший с заработков из Кабула мужчина был под алкоголем и наркотиками.