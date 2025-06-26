Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:14, 26 июня 2025Мир

В Германии оценили шансы на разговор Мерца и Путина

Политик Нимайер: Мерц мог бы прийти к согласию с Путиным по Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц вполне может провести разговор с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Шансы на их разговор оценил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в интервью РИА Новости.

По его словам, Мерц ведет себя не как классический политик, а как «менеджер в компании». При этом в ФРГ продолжает расти усталость от украинского конфликта среди населения, отметил эксперт.

«Нужно понимать, что Мерц – прагматик. Он мог бы это сделать, и, если он будет прагматичен в разговоре, возможно, они придут к согласию относительно завершения конфликта на Украине», — сказал Нимайер.

Ранее обозреватель издания Unherd Томас Фази указал Мерцу на опасность его подхода к России. По его словам, агрессивный антироссийский подход Мерца и более широкая стратегическая позиция свидетельствуют о радикальном отходе от послевоенной традиции Берлина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестованный экс-замминистра обороны Попов попал в больницу в тяжелом состоянии

    Беспилотники ночью попытались атаковать регион России

    В России оценили шансы завершения украинского конфликта в 2025 году

    Женщина обнаружила скрытую камеру в туалете на работе и разоблачила извращенца-неудачника

    «Герани» предложили вооружить ракетами

    В Армении арестовали священника за попытку захвата власти

    Марочко рассказал об успехах российских войск в районе Купянска

    В Германии оценили шансы на разговор Мерца и Путина

    В российской пятиэтажке прогремел взрыв

    Велосипедист напился клюквенного сока и превратился в «уродливый фонтан фекалий»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости