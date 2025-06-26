Политик Нимайер: Мерц мог бы прийти к согласию с Путиным по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц вполне может провести разговор с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Шансы на их разговор оценил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в интервью РИА Новости.

По его словам, Мерц ведет себя не как классический политик, а как «менеджер в компании». При этом в ФРГ продолжает расти усталость от украинского конфликта среди населения, отметил эксперт.

«Нужно понимать, что Мерц – прагматик. Он мог бы это сделать, и, если он будет прагматичен в разговоре, возможно, они придут к согласию относительно завершения конфликта на Украине», — сказал Нимайер.

Ранее обозреватель издания Unherd Томас Фази указал Мерцу на опасность его подхода к России. По его словам, агрессивный антироссийский подход Мерца и более широкая стратегическая позиция свидетельствуют о радикальном отходе от послевоенной традиции Берлина.