Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:01, 26 июня 2025Экономика

В России стало не хватать вакцин для кошек и собак

НВП: Ветклиники в России получили втрое меньше вакцин для кошек и собак
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В 2025 году ветклиники в России получили втрое меньше вакцин для кошек и собак. Об этом со ссылкой на письмо Ассоциации «Национальная ветеринарная палата» (НВП) в Россельхознадзор и Минсельхоз сообщает газета «Известия».

Из-за резкого падения объемов поставок врачи опасаются, что это приведет к росту случаев заражения домашних животных, а затем и людей.

«Сейчас в некоторых клиниках в очереди на вакцинацию стоит 200–300 животных, а в поставках приходит 10–20 доз, — говорится в обращении. — Дистрибьюторские компании заявляют о двух-трехкратном сокращении поставок иммунобиологических препаратов от производителей».

Производителей, импортеров и заинтересованные ведомства просят выработать решение максимально быстро. В Россельхознадзоре уже пообещали провести видеосовещание с привлечением всех производителей вакцин для собак и кошек, чтобы разобраться в ситуации. В Минсельхозе назвали ситуацию с обеспечением внутреннего рынка ветпрепаратами стабильной и подчеркнули, что у наиболее востребованных зарубежных препаратов есть отечественные аналоги. Также в ведомстве напомнили, что ряд импортных вакцин не поставлялись с 2022 года.

В начале года россиян предупредили о риске исчезновения с полок магазинов популярных кормов для животных. Речь шла о продукции брендов Whiskas, Chappi и Pedigree, а также Felix, Pro Plan, «Гурмэ» и «Дарлинг». Причиной таких опасений стал временный запрет на ввоз в РФ животноводческой продукции из европейских стран. Однако Mars, которому принадлежат права на производство и выпуск, заявил, что успел закупить различные добавки в достаточном объеме.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Илюша поехал помочь родителям». Появились подробности гибели курского студента, награжденного Путиным

    Женщину поймали на помощи в подготовке терактов в России

    В РПЦ прокомментировали изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов

    Перешедший на сторону ВС России украинский военный оценил подготовку в ВСУ

    Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в российском регионе

    В России стало не хватать вакцин для кошек и собак

    Россиянин побывал в Мексике и описал ее словами «тут могут постучать в дверь с автоматом»

    Раскрыта роль F-22 в спецоперации США в Иране

    Обвиненный в теракте боец ММА ждал пятерых человек для проведения бойни в Москве

    Миронов раскритиковал Банк России за высокую ключевую ставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости