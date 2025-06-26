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03:03, 26 июня 2025Путешествия

В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

Росавиация: Во Внуково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные ранее в столичном аэропорту «Внуково», к настоящему моменту сняты. Эту информацию подтвердил в своем Telegram-аккаунте официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пресс-секретарь ведомства уточнил, что ограничения в воздушной гавани было принято ввести для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ночью 26 июня мэр столицы Сергей Собянин сообщил о пресеченной атаке беспилотника. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб, написал градоначальник в социальных сетях. Незадолго до этого официальный представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов.

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