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11:54, 26 июня 2025Бывший СССР

Военный ВСУ раскритиковал командование за отправку на штурм мобилизованных

Военный ВСУ Бунятов: Командование отправляет на штурм мобилизованных
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет в штурм только насильно мобилизованных. Об этом заявил украинский военный Станислав Бунятов в своем Telegram-канале.

«Не бывает плохих бригад, солдат или приказов — есть только плохие командиры, которые не умеют думать, заботиться о личном составе, налаживать взаимодействие и обеспечивать качественную подготовку подчиненных. Сейчас почти на всех направлениях штурмовые действия исключительно «бусифицированы» — добровольцев уже давно нет. В то же время кто-то демонстрирует положительный результат, а кто-то — отрицательный», — написал военный.

Ранее перешедший на сторону ВС России украинский военный оценил подготовку в ВСУ. По его словам, когда он вместе с сослуживцами поступил в отряд Мартына Пушкаря, российское командование оценило их навыки как нулевые.

До этого командование ВСУ отправило в бой военнослужащих без оружия в качестве наказания. Об этом заявил украинский военнопленный Антон Олексенко.

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