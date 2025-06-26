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09:05, 26 июня 2025Бывший СССР

Перешедший на сторону ВС России украинский военный оценил подготовку в ВСУ

Бывший военный ВСУ рассказал, что в ВС РФ его боевые навыки оценили как нулевые
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские военные вынуждены переучивать перешедших на свою сторону солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал бывший солдат ВСУ, перешедший на российскую сторону, военный отряда Мартына Пушкаря с позывным Щука, передает РИА Новости.

По его словам, когда он вместе с сослуживцами поступил в отряд Пушкаря, российское командование оценило их навыки как нулевые. Он объяснил это тем, что в ВСУ им не дали нужной боевой подготовки, а военное обучение в Польше не соответствует специфике и реалиями современных боевых действий.

Ранее командование ВСУ отправило в бой военнослужащих без оружия в качестве наказания. Об этом заявил украинский военнопленный Антон Олексенко.

До этого ВСУ мобилизовали в штурмовики больного психическим расстройством.

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