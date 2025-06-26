Российские военные вынуждены переучивать перешедших на свою сторону солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал бывший солдат ВСУ, перешедший на российскую сторону, военный отряда Мартына Пушкаря с позывным Щука, передает РИА Новости.
По его словам, когда он вместе с сослуживцами поступил в отряд Пушкаря, российское командование оценило их навыки как нулевые. Он объяснил это тем, что в ВСУ им не дали нужной боевой подготовки, а военное обучение в Польше не соответствует специфике и реалиями современных боевых действий.
Ранее командование ВСУ отправило в бой военнослужащих без оружия в качестве наказания. Об этом заявил украинский военнопленный Антон Олексенко.
До этого ВСУ мобилизовали в штурмовики больного психическим расстройством.