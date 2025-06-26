Бывший военный ВСУ рассказал, что в ВС РФ его боевые навыки оценили как нулевые

Российские военные вынуждены переучивать перешедших на свою сторону солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал бывший солдат ВСУ, перешедший на российскую сторону, военный отряда Мартына Пушкаря с позывным Щука, передает РИА Новости.

По его словам, когда он вместе с сослуживцами поступил в отряд Пушкаря, российское командование оценило их навыки как нулевые. Он объяснил это тем, что в ВСУ им не дали нужной боевой подготовки, а военное обучение в Польше не соответствует специфике и реалиями современных боевых действий.

Ранее командование ВСУ отправило в бой военнослужащих без оружия в качестве наказания. Об этом заявил украинский военнопленный Антон Олексенко.

До этого ВСУ мобилизовали в штурмовики больного психическим расстройством.