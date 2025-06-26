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17:23, 26 июня 2025Мир

Захарова оценила новость о спецтрибунале по «агрессии против Украины»

Захарова назвала сообщение о спецтрибунале по Украине новостью из Зазеркалья
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Официальный представитель МИД Росссии Мария Захарова назвала сообщение о подписании Киевом и Советом Европы соглашения о создании спецтрибунала по агрессии против Украины новостью из Зазеркалья. Дипломата цитирует РИА Новости.

Захарова также отметила, что «Совет Европы был одним из первых, кто высказался за формирование квазиюридических механизмов, направленных против нашей страны».

В апреле Армения, Грузия и Словакия проголосовали в поддержку резолюции ООН по Украине, содержащей обвинение в адрес России в агрессии против Украины.

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