Захарова оценила возможное присоединение стран к трибуналу Украины и Совета Европы

МИД: РФ воспримет присоединение к трибуналу Украины и СЕ как враждебный демарш

Россия воспримет присоединение стран к антироссийскому трибуналу Украины и Совета Европы (СЕ) как враждебный демарш. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Присоединение к нему [трибуналу об агрессии против Украины] любого из государств будем расценивать как враждебный демарш», — подчеркнула российский дипломат.

Ранее Захарова назвала сообщение о подписании Киевом и СЕ соглашения о создании спецтрибунала по агрессии против Украины новостью из Зазеркалья. По ее словам, «Совет Европы был одним из первых, кто высказался за формирование квазиюридических механизмов, направленных против нашей страны».