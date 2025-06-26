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19:17, 26 июня 2025Мир

Захарова оценила возможное присоединение стран к трибуналу Украины и Совета Европы

МИД: РФ воспримет присоединение к трибуналу Украины и СЕ как враждебный демарш
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия воспримет присоединение стран к антироссийскому трибуналу Украины и Совета Европы (СЕ) как враждебный демарш. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Присоединение к нему [трибуналу об агрессии против Украины] любого из государств будем расценивать как враждебный демарш», — подчеркнула российский дипломат.

Ранее Захарова назвала сообщение о подписании Киевом и СЕ соглашения о создании спецтрибунала по агрессии против Украины новостью из Зазеркалья. По ее словам, «Совет Европы был одним из первых, кто высказался за формирование квазиюридических механизмов, направленных против нашей страны».

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