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11:20, 26 июня 2025Культура

Звезда «Ворониных» вспомнила о детстве с дохлыми утятами и ежами

Актриса Волкова заявила, что у нее нет психологических травм, говоря о детстве
Слава Иванов (Редактор отдела «Культура»)
Екатерина Волкова

Екатерина Волкова. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала о своем детстве и заявила, что у нее нет психологических травм. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

«Я по себе не чувствую, что у меня есть какая-то детская травма. Я хулиганила, я сбивала коленки, я лазала по деревьям, я таскала кошек в квартиру, дохлых утят и ежиков, потому что я была уверена, что я их выхожу», — поделилась артистка.

Ранее Екатерина Волкова прокомментировала новости о поступлении певицы и блогера Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) в Финансовый университет без экзаменов.

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