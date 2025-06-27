49-летняя Шарлиз Терон пришла на премьеру фильма в трусах

49-летняя актриса Шарлиз Терон пришла на премьеру фильма в трусах и комбинезоне

Южноафриканская и американская актриса и продюсер Шарлиз Терон пришла на премьеру фильма «Бессмертная гвардия 2» в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

49-летняя звезда «Безумного Макса» появилась на красной дорожке в прозрачном сетчатом комбинезоне люксового бренда Givenchy и комплекте нижнего белья черного цвета, который состоял из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. Кроме того, она надела пиджак и кожаные ботильоны с квадратным носом.

На размещенных кадрах видно, что визажисты сделали знаменитости макияж в нюдовых тонах. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в короткий хвост и дополнили образ сияющими массивными серьгами.

Ранее сообщалось, что американская актриса Шэрон Стоун снялась в откровенной фотосессии для журнала Vogue Adria.