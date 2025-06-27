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17:39, 27 июня 2025Экономика

Двери лифта чуть не раздавили голову пенсионерке

В Москве двери лифта зажали голову пенсионерке
Александра Качан (Редактор)

Фото: Valazarus-Studio / Shutterstock / Fotodom

В Москве двери грузового лифта зажали и чуть не раздавили голову 62-летней жительнице. О происшествии пишет газета «МК».

Инцидент произошел днем в четверг, 26 июня, в жилом доме в 6-м Новоподмосковном переулке. Пенсионерка вернулась домой из магазина и начала выгружать из лифта пакеты с покупками на 9-м этаже, где находится ее квартира. Неожиданно дверь лифта начала закрываться и зажала россиянке голову.

В момент ЧП женщина держала в руке мобильный телефон, благодаря чему смогла связаться с родными и позвать на помощь соседей. На место происшествия вызвали специалистов, которые разжали двери и освободили пенсионерку. Пострадавшую доставили в больницу с повреждением головы и гематомами. Травмы оказались несерьезными, госпитализация не понадобилась.

Ранее в Махачкале лифт с пассажирами внутри рухнул с 12-го этажа жилого дома.

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