Двери лифта чуть не раздавили голову пенсионерке

В Москве двери лифта зажали голову пенсионерке

В Москве двери грузового лифта зажали и чуть не раздавили голову 62-летней жительнице. О происшествии пишет газета «МК».

Инцидент произошел днем в четверг, 26 июня, в жилом доме в 6-м Новоподмосковном переулке. Пенсионерка вернулась домой из магазина и начала выгружать из лифта пакеты с покупками на 9-м этаже, где находится ее квартира. Неожиданно дверь лифта начала закрываться и зажала россиянке голову.

В момент ЧП женщина держала в руке мобильный телефон, благодаря чему смогла связаться с родными и позвать на помощь соседей. На место происшествия вызвали специалистов, которые разжали двери и освободили пенсионерку. Пострадавшую доставили в больницу с повреждением головы и гематомами. Травмы оказались несерьезными, госпитализация не понадобилась.

Ранее в Махачкале лифт с пассажирами внутри рухнул с 12-го этажа жилого дома.