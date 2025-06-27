Вероятность появления новых угроз для Израиля оценили

Востоковед Иван Бочаров: Главной угрозой для Израиля будет оставаться Иран

Новые угрозы для Израиля вряд ли появятся в обозримом будущем, поэтому именно Иран останется для него ключевым потенциальным противником. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Например, Саудовская Аравия, несмотря на планы по развитию мирной ядерной программы, не рассматривается как немедленная угроза — особенно с учетом стремления элит двух стран к нормализации отношений и возможных гарантий со стороны США», — заметил он.

Главной угрозой для Израиля будет оставаться Иран и именно в отношении Тегерана будет действовать стратегия упреждающих ударов, считает эксперт. При этом, по его мнению, для израильского руководства особенно важно сохранить за еврейским государством статус единственной ядерной державы на Ближнем Востоке.

Ранее Бочаров назвал главный урок для Ирана после конфликта с Израилем. По его мнению, иранские власти в случае новых военных операций будут вынуждены полагаться лишь на свои силы.