Кадыров получил почетный знак «Кентавр» за вклад в градостроительство

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил новую награду — почетный знак «Кентавр» Совета главных архитекторов России за вклад в развитие градостроительства. Об этом сообщает мэрия Грозного на своей странице во «ВКонтакте».

Высшая награда Совета главных архитекторов России вручается за достижения в области архитектуры, а также значимые архитектурные и градостроительные проекты. Данных о том, за какие конкретно достижения наградили Кадырова, не приводится.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Кадырова Орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Награда, как следовало из текста указа, присваивается Кадырову за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность, а также многолетнюю добросовестную работу.

Кадыров уже имеет звание Героя Российской Федерации, звания Героя Чечни, ЛНР и ДНР; ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени и Александра Невского; орден Почета, медаль Жукова; медали «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения», «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и «За укрепление уголовно-правовой системы», а также ряд других наград.