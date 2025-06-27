Масленников: У НАТО не сходится арифметика в мифе об угрозе нападения России

У Североатлантического альянса не сходится ни логика, ни арифметика в мифе о якобы угрозе нападения России к 2030 году. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, передает ТАСС.

«Если население убеждается в том, что Россия к 2030 году должна напасть, то, почему к этой угрозе Евросоюз собирается полностью подготовиться только к 2035 году — не совсем понятно», — заметил он.

Масленников предположил, что запугивание российской угрозой является единственным способом заставить страны НАТО платить за свою безопасность.

Ранее бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Рэй Макговерн отметил, что заявления лидеров стран — членов Североатлантического альянса о «российской угрозе» неверны, поскольку Россия не угрожает НАТО, а обеспечивает свои национальные интересы.