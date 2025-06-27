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05:40, 27 июня 2025Интернет и СМИ

В США оценили заявления о «российской угрозе»

Макговерн: Россия не угрожает НАТО, она обеспечивает национальные интересы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Юки Ивамура / РИА Новости

Заявления лидеров стран-членов Североатлантического альянса о «российской угрозе» неверны, Россия не угрожает НАТО, а обеспечивает свои национальные интересы. Об этом заявил бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Есть ли хоть какие-то доказательства того, что Россия намеревается взять всю Украину, Польшу и страны Балтии? Нет даже малейшей доли намека на то, что Путин этого хочет», — оценил заявления Макговерн.

По его словам, именно НАТО является настоящей угрозой, а Россия делает все необходимое для обеспечения национальных интересов.

Ранее сообщалось, что Пентагон планирует потратить 25 миллиардов долларов на создание новейшей системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» в 2026 году, которая расценивается Россией и Китаем как угроза и дестабилизирующий фактор.

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