Названы сроки заключения тарифного соглашения между США и Евросоюзом

Bloomberg: Торговое соглашение между ЕС и США заключат до 9 июля

В США и Европейском союзе надеются, что им удастся заключить торговое соглашение до 9 июля, когда США намерены ввести 50-процентный тариф на всю европейскую продукцию, а Брюссель ответит на это собственными контрмерами. Такие сроки назвало агентство Bloomberg.

Оно сослалось на заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которое она сделала за закрытыми дверями на недавнем саммите ЕС. Она сказала, что соглашения удастся достигнуть до истечения крайнего срока. Это позволит избежать разрушительной эскалации торговой войны. По словам фон дер Ляйен, администрация президента США Дональда Трампа поделилась с европейскими коллегами новыми предложениями. Кроме того, изменился и тон, в котором идут переговоры.

Сказанное подтверждается и словами министра торговли США Говарда Лютника, который рассказал, что настроен очень оптимистично, так как ЕС ускорил темп переговоров, заложив основу для соглашения.

В конце мая 2025 года Трамп рассказал, что Европейский союз призвал США к ускоренным переговорам по торговому соглашению.