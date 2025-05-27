Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:24, 27 мая 2025Экономика

Трамп похвалил Европу и понадеялся на открытие ее рынков для США

Трамп: Европейский союз попросил о срочных переговорах по торговому соглашению
Кирилл Луцюк

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Европейский союз обратился к США с просьбой об ускоренных переговорах по торговому соглашению. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Его процитировало агентство Bloomberg.

По словам Трампа, это позитивное событие, и он надеется, что Брюссель «наконец» согласится открыть европейские страны для торговли с США. Президент Соединенных Штатов признался, что он очень воодушевлен шагами Европейского союза, которые тот предпринял после того, как Вашингтон пригрозил 50-процентными пошлинами.

До этого Трамп продлил срок вступления в силу новых импортных пошлин до 9 июля после того, как поговорил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Тогда же Трамп посетовал, что европейцы вели переговоры очень медленно.

Фон дер Ляйен рассказала, что провела телефонный разговор с Трампом и позитивно оценила итог беседы. По ее словам, ЕС готов продвигать переговоры «быстро и решительно».

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник США рассказал о «списках условий» от Москвы и Киева

    Россиянка спонтанно решила купить лотерейный билет и разбогатела

    Уехавшего из России комика допросили в аэропорту Израиля

    Названы два мешающих похудению фрукта

    Трамп похвалил Европу и понадеялся на открытие ее рынков для США

    В России прокомментировали сообщения о большой войне в Европе

    Океан вынес на пляж живую корову

    Истощенного детеныша нерпы спасли в Приморье

    Большинство немцев оказались недовольны новым канцлером

    Жизель Бюндхен описала свой идеальный день

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости