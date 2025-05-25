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00:15, 26 мая 2025Мир

Глава Еврокомиссии рассказала о разговоре с Трампом

Глава ЕК после разговора с Трампом: На сделку с США понадобится время до 9 июля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в социальной сети Х.

Фон дер Ляйен уточнила, что ЕС для достижения торговой сделки с США понадобится время до 9 июля. Она также назвала переговоры с Трампом хорошими. «Европа готова продвигать переговоры быстро и решительно», — подчеркнула она.

Ранее Трамп назвал цель введения пошлин в 50 процентов против ЕС. «Я не рассчитываю на торговую сделку с Европой. Либо компании переносят производство в США, либо будут платить», — подчеркнул он. До этого стал известен возможный ответ Евросоюза на пошлины Трампа.

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