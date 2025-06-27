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16:27, 27 июня 2025Из жизни

Не стало подарившего миру «стокгольмский синдром» грабителя

В Швеции умер грабитель, из-за которого появился термин «стокгольмский синдром»
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Кларк Улофссон

Кларк Улофссон. Кадр: Alexander Pärleros / YouTube

В Швеции на 79-м году жизни не стало Кларка Улофссона — преступника, подарившего миру термин «стокгольмский синдром». Об этом сообщает BBC News.

В 1973 году Улофссон участвовал в ограблении банка в Стокгольме, где шесть дней удерживал заложников. Со временем жертвы начали симпатизировать похитителям и позже даже отказывались свидетельствовать против них в суде. «Они не сделали нам ничего плохого, наоборот — были очень милы», — заявила одна из заложниц Кристин Энмарк во время звонка премьер-министру Швеции. Именно парадоксальное поведение жертв дало название известному психологическому феномену.

После инцидента Улофссон провел большую часть жизни в тюрьмах разных стран. В 2022 году историю жизни грабителя экранизировали в сериале Netflix «Кларк» с Биллом Скарсгардом в главной роли.

Сам термин «стокгольмский синдром» был введен шведским криминологом Нильсом Бейеротом, хотя многие специалисты до сих пор спорят о его научной обоснованности. Энмарк, ставшая психологом, называла это понятие «способом обвинить жертву».

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