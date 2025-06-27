Певица потеряла зуб на сцене прямо перед фанатами

Певица Лиэнн Раймс потеряла зуб на сцене прямо перед фанатами

Американская певица Лиэнн Раймс оконфузилась на сцене прямо перед толпой фанатов. Об этом сообщает Page Six.

42-летняя знаменитость рассказала, что во время выступления почувствовала щелканье во рту. Исполнительница осознала, что сломала и потеряла искусственный зуб, после чего убежала к краю сцены. «Я закрепила протезы и вернулась к микрофону, чтобы не объяснять публике, что на самом деле произошло», — пояснила она.

В апреле британский принц также лишился двух зубов. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон по традиции опубликовали в соцсетях новую фотографию младшего сына, который 23 апреля отметил день рождения. На свежем снимке у принца Луи, которому исполнилось семь лет, отсутствуют два передних зуба. Когда именно он их лишился, не сообщается, но в шесть лет они еще были.