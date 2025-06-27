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14:17, 27 июня 2025Ценности

Певица потеряла зуб на сцене прямо перед фанатами

Певица Лиэнн Раймс потеряла зуб на сцене прямо перед фанатами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Лиэнн Раймс оконфузилась на сцене прямо перед толпой фанатов. Об этом сообщает Page Six.

42-летняя знаменитость рассказала, что во время выступления почувствовала щелканье во рту. Исполнительница осознала, что сломала и потеряла искусственный зуб, после чего убежала к краю сцены. «Я закрепила протезы и вернулась к микрофону, чтобы не объяснять публике, что на самом деле произошло», — пояснила она.

В апреле британский принц также лишился двух зубов. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон по традиции опубликовали в соцсетях новую фотографию младшего сына, который 23 апреля отметил день рождения. На свежем снимке у принца Луи, которому исполнилось семь лет, отсутствуют два передних зуба. Когда именно он их лишился, не сообщается, но в шесть лет они еще были.

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