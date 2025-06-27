Подарочные карты назвали популярным презентом учителям

«Золотое Яблоко»: треть родителей выпускников подарили учителям сертификаты

Подарочные карты стали самым универсальным и популярным подарком для педагогов на выпускной. К такому выводу пришли аналитики образовательной платформы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул» и бьюти-ретейлера «Золотое Яблоко» по итогам совместного исследования, проведенного среди более 2500 респондентов по всей России — выпускников 9 и 11 классов, их родителей и учителей.

Согласно данным опроса, 84 процента учителей считают подарки уместной и теплой традицией, однако все чаще отдают предпочтение практичным форматам благодарности — таким, как подарочные карты. Этот вариант выбрали 49 процентов опрошенных педагогов. Цветы и сладости предпочитают 38 процентов, впечатления и мероприятия — 28 процентов. При этом 16 процентов учителей отказались от подарков вовсе: 13 процентов считают важнее искренние слова, а 3 процента предпочитают обходиться без подарков.

Большинство родителей также считают выпускной подходящим поводом для благодарности педагогам. Самым популярным вариантом стали подарочные сертификаты — их выбирают 35 процентов респондентов. Букеты цветов остаются традиционным выбором для 57 процентов родителей. Среди других вариантов — наборы сладостей и чая (20 процентов), символические сувениры вроде альбомов и открыток (12 процентов), украшения и аксессуары (7 процентов), впечатления — например, билеты или экскурсии (6 процентов), а также книги и канцелярия (5 процентов).

Подарки для выпускников также остаются значимой частью праздника. Каждый второй школьник — 53 процента — хотел бы получить деньги, 52 процента рассчитывают на впечатления или поездку, 42 процента — на памятные вещи вроде фотокниг, а 36 процентов — на подарочные сертификаты. В то же время 21 процент школьников вовсе не ждет подарков, а 37 процентов — не уверены, но хотели бы их получить.

Среди родителей 63 процента считают, что выпускной — повод порадовать ребенка. Наиболее популярны универсальные и полезные подарки: техника (32 процента), деньги на будущее (26 процентов), украшения (22 процента), путешествия (14 процентов) и подарочные карты (12 процентов). Реже рассматриваются памятные вещи (9 процентов) и дополнительные образовательные курсы (7 процентов).

Исследование также показало, что выпускной по-прежнему воспринимается как важное событие. Для 78 процентов школьников этот день имеет эмоциональное значение — 34 процента называют его очень важным, 44 процента считают приятным и запоминающимся. Для учителей этот день также особенный: 67 процентов вдохновляются благодарностью, 56 процентов испытывают гордость за учеников.

Самым распространенным форматом праздника остается банкет — его выбирают 62 процента школьников, 55 процентов родителей и 48 процентов учителей. Однако, если бы решение принимали только дети, они предпочли бы вечеринку с танцами (52 процента), поездку (41 процент) или выезд на природу (40 процентов). Главные ожидания от праздника — живые эмоции (64 процента), яркие образы и фотографии (64 процента), веселье (59 процентов).

Родители склонны к более сдержанным решениям: только 16 процентов готовы отпустить детей на вечеринку, еще 22 процента не определились с форматом. При этом 33 процента родителей считают важным, чтобы праздник соответствовал желаниям самого выпускника. Эту позицию разделяют 28 процентов учителей, которые считают, что формат должен зависеть от настроения и традиций конкретного класса.

Организацией выпускного чаще всего занимаются родители (61 процент), при этом 17 процентов подростков активно участвуют в подготовке. Решения о подарках для учителей в основном также принимают взрослые: 58 процентов школьников признали, что выбирают презенты родители, и только 38 процентов участвуют в этом сами.

Подарки педагогам рассматриваются школьниками как знак уважения — 63 процента считают их способом выразить благодарность за труд, 17 процентов — проявлением уважения. При этом 45 процентов учеников планируют дарить подарки всем учителям, 25 процентов — только классному руководителю, и 21 процент — только любимым педагогам.

Исследование подтверждает актуальную тенденцию — переход от формальных сувениров к универсальным, деликатным и практичным формам признательности.

